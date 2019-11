Kamp C reikt 6.000 euro uit aan Antwerpse burgerbewegingen rond duurzame energie Wouter Demuynck

15 november 2019

18u06 1 Westerlo Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in Westerlo, heeft donderdagavond cheques van telkens 2.000 euro uitgereikt aan drie burgerinitiatieven die zelf duurzame energie willen opwekken. Tot de laureaten behoren ZuidtrAnt uit Deurne, Burgerlijke Maatschap Gummaar uit Mechelen en Klimaan CV uit Bonheiden.

Kamp C was dit voorjaar de locatie voor het Dromen-Durven-Doen-traject van het community-based Virtual Power Plant-project (cVPP). Met de reeks kreeg Kamp C meer dan 100 deelnemers aan boord in de energietransitie. Het traject richtte zich voornamelijk op het inspireren, informeren en ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven die hun rol in de energietransitie willen definiëren en toepassen. De burgers kwamen onder meer te weten hoe ze samen energie kunnen opwekken, consumeren en delen.

Energietransitie

In totaal inspireerde het project acht gemeenschappen. Het gaat om ZuidtrAnt en Stalinsstraat uit Deurne, Klimaan CV uit Bonheiden, Burgerlijke Maatschap Gummaar uit Mechelen, Zonnewijzer uit Wijgmaal, Buurtsalon Vaart uit Turnhout, Energieteam Beerse, Zonnewind CVBA uit Zoersel/Zandhoven en Cohousing Ekelen uit Herentals. Om de deelnemende gemeenschappen nog een duwtje in de rug te geven, lanceerde Kamp C een open oproep met de vraag “Welke rol kan jouw gemeenschap spelen in de energietransitie?”.

Uit de acht initiatieven werden drie laureaten gekozen: ZuidtrAnt en Stalinsstraat, Klimaan CV en Burgerlijke Maatschap Gummaar. ZuidtrAnt gaat samen met de bewoners van de Stalinsstraat inzetten op energiedelen. Er worden daken gezocht die voldoen om zonne-energie te oogsten. Die opbrengst wordt dan gedeeld met bewoners die geen dak hebben dat voldoet.

Burgerparticipatie

Door middel van burgerparticipatie realiseert Klimaan CV momenteel zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en de bibliotheek van Bonheiden. Nadien wil Klimaan ook de scholen in Bonheiden betrekken bij het project.

Burgerlijke Maatschap Gummaar, ten slotte, heeft het samenwoonproject Gummarushof gerealiseerd. Daarbij werd een oud schooltje verbouwd tot zes woningen, 17 appartementen en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Dankzij geothermische boringen aangesloten op een mini-warmtenet, individuele warmtepompen en zonnepanelen kan er Bijna Energie Neutraal en CO2-vrij gewoond worden.

De winnaars zullen nu verder begeleid worden aan de hand van gepersonaliseerde workshops en krijgen een startbedrag van 2.000 euro.