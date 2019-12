Kamp C geeft 1.000ste advies rond duurzaam bouwen: “Dit jaar veel vragen over verwarmingssystemen” Wouter Demuynck

18 december 2019

15u40 4 Westerlo Georgette Gijsbers uit Mechelen is dit jaar de 1.000ste burger die voor duurzaam bouwadvies aanklopte bij Kamp C in Westerlo. Het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie zette haar in de bloemetjes met een mand vol duurzame producten.

Sinds 2006 geeft Kamp C advies aan bouwers en verbouwers over duurzaam bouwen. Dinsdag registreerden de adviseurs het duizendste particuliere bouwadvies van 2019. Daarvoor klopte Georgette Gijsbers uit Mechelen aan bij Kamp C. Ze werd verrast met een mand vol duurzame producten.

“De stad Mechelen heeft ons doorverwezen naar Kamp C met onze vragen over isolatie. Hier werden we door adviseur Dirk goed geholpen”, reageert Georgette Gijsbers. “Het is niet altijd evident om neutraal advies te krijgen. Hier ging dat heel snel en zeer efficiënt. We wisten niet goed wat we moesten doen op het vlak van isolatie en door het advies van Kamp C hebben we knopen kunnen doorhakken.”

Woonbonus

Ieder jaar verleent Kamp C meer dan 1.000 bouwadviezen aan particulieren. Meestal wordt de 1.000ste vraag al enkele weken eerder genoteerd. “Een mogelijke verklaring is de afschaffing van de woonbonus”, meent Dirk Verbeeck, adviseur op Kamp C. “De eigenaars zijn daardoor vooral bezig met het aankopen of verkopen van ontroerend goed en nog niet met het verbouwen van hun woning. Het is nog afwachten of we door deze tendens volgend jaar meer aanvragen voor bouwadviezen zullen krijgen.”

Volgens gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V), voorzitter van Kamp C, volgen de vragen die de adviseurs krijgen duidelijk de maatschappelijke tendensen. “Vorig jaar stelde men meer vragen over premies, dit jaar ging het meestal over verwarmingssystemen. Daarnaast kwamen er veel vragen over isolatiemateriaal, verluchting, of het een goed idee is om zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen, wat de voor- en nadelen zijn van een passiefhuis, enzovoort.”

Gratis advies

De experten van Kamp C screenen in ongeveer 50 minuten je (ver)bouwplannen op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen. Ze geven daarna gratis tips over onder meer compactheid, materiaal-gebruik, isolatie en verwarmingssystemen.

Je kan Kamp C voor zo’n bouwadvies contacteren via mail (bouwadvies@kampc.be), telefoon (014/27.96.50) of langsgaan op een van de bouwadviesdagen in de gemeenten van de provincie Antwerpen.