Jeugdverblijf van Sporta-centrum ontvangt 121.920 euro van Vlaanderen Wouter Demuynck

03 september 2020

12u11 0 Westerlo Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan het sociaal toerisme. Het jeugdverblijf van het Sporta-centrum in Tongerlo (Westerlo) ontvangt daarvan 121.920 euro.

De steunmaatregelen van minister Demir dienen voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. Het jeugdverblijf van het Sporta-centrum kan rekenen op 121.920 euro.

“Zij verdienen al onze steun want ondanks deze zeer moeilijke periode maken ze het alsnog mogelijk dat kwetsbare groepen net als iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap”, aldus Bert Wellens, voorzitter van N-VA Westerlo. In het najaar volgt nog een tweede uitbetalingsronde.

Moeilijke periode overbruggen

Van 14 maart tot en met 7 juni moesten zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties noodgedwongen de deuren sluiten door de lockdown. Met de extra financiële steun wil de minister hen die moeilijke periode helpen overbruggen.

“Het doet me deugd om te zien hoe onze toeristische ondernemers zelfs in moeilijke omstandigheden inspanningen leveren om vakantie mogelijk te maken voor kwetsbare mensen,” zegt minister Demir. “Zij verdienen niet alleen een dikke pluim, maar ook de nodige middelen om de rekening te laten kloppen. Daarom zullen onze zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties ook voor de periode tussen 8 juni en eind augustus op onze steun kunnen rekenen.”