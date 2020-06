Inbrekers viseren woningen in Oevel Jef Van Nooten

02 juni 2020

11u17 0 Westerlo Dieven hebben in de nacht van zondag om maandag ingebroken op verschillende plaatsen in Oevel (Westerlo). Het buurtinformatienetwerk werd tevergeefs opgestart.

Bewoners van de Blauwvoetstraat stelden maandagochtend vast dat inbrekers de deur hadden geforceerd. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen. Ook op Loofven werd maandagochtend een inbraak ontdekt. Ook hier werden juwelen gestolen, net als een gsm. Rond 1.30 uur ’s nachts had een bewoner van de Lelielaan ook al een inbraakpoging opgemerkt. De voordeur was beschadigd, maar de dieven waren niet binnen geraakt. Het buurtinformatienetwerk werd op dat moment opgestart. Het is niet duidelijk of de twee inbraken op dat moment al gepleegd waren of nog moesten gebeuren. Het labo van de federale politie ging ter plaatse voor een sporenonderzoek.