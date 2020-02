Inbrekers viseren vijf woningen Jef Van Nooten

10 februari 2020

11u23 0 Westerlo De politie Zuiderkempen kreeg bij de start van het weekend verscheidene meldingen voor woninginbraken in Tongerlo (Westerlo).

In de Leyse Hoevestraat zijn inbrekers één woning binnen gedrongen. Elders in de straat bleef het bij een poging. Ook in de Hazendreef werden drie feiten gepleegd. Bij één woning geraakten de daders binnen door een raam open te breken. Bij twee andere woningen in de straat vingen ze bot. Bij de gelukte inbraken maakten de daders geld, juwelen en een muntenverzameling buit. Het labo ging ter plaatse voor een sporenonderzoek.