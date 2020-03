Inbrekers stelen werktuigen uit tuinhuis Jef Van Nooten

16 maart 2020

Bewoners uit Zandvoort in Westerlo stelden tijdens het weekend vast dat er was ingebroken in de tuinberging achter het huis. De daders gingen zowel aan de haal met tuingereedschap als met elektrische werktuigen. Ook aan Geneinde in Westerlo waren inbrekers op pad. Hier probeerden ze de achterdeur van een woning te forceren, maar op de daders konden geen buit maken.