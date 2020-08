Inbrekers stelen visgerief uit berghok Jef Van Nooten

24 augustus 2020

14u29 3

Dieven zijn een berghok aan een woning in Moleneinde in Oevel (Westerlo) binnen gedrongen. De bewoners ontdekten maandagochtend dat het slot van het berghok was geforceerd. De daders gingen aan de haal met vismateriaal. De inbraak gebeurde waarschijnlijk zondagnacht.