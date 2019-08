Inbrekers stelen sanitair via gat in muur JVN

19 augustus 2019

Dieven hebben zich tijdens het weekend toegang verschaft tot de opslagplaats van een sanitair bedrijf in de Nijverheidsstraat in Westerlo. De daders maakten een gat in de muur om binnen te geraken. De inbrekers doorzochten zowel het magazijn als het kantoor van het bedrijf. Ze maakten sanitair materiaal buit.