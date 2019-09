Inbrekers stelen machines via gat in dak Jef Van Nooten

06 september 2019

11u47 0

In de Langstraat in Westerlo zijn dieven in de nacht van donderdag op vrijdag binnen gedrongen bij de firma Hermans-Vermeulen, een bedrijf in bouwmaterialen en -gereedschap. De daders maakten een gat in het platte dak om binnen te geraken. De daders zijn snel weer gevlucht toen het inbraakalarm af ging, maar zijn er wel nog in geslaagd om voor 5.000 euro aan werkmachines te stelen.