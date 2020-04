Inbrekers stelen machines uit tuinberging Jef Van Nooten

06 april 2020

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een tuinberging aan Tolhuis in Tongerlo (Westerlo). De bewoners stelden zondagochtend vast dat er werkmateriaal was gestolen. De daders gingen onder andere aan de haal met een boormachine en een zaagmachine.