Inbrekers stelen geld bij slagerij Renmans Jef Van Nooten

23 december 2019

Dieven hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag toegang verschaft tot slagerij Renmans aan het Aldi-warenhuis in de Boerenkrijglaan in Westerlo. Ze forceerden een deur om binnen te geraken. De daders gingen aan de haal met geld.