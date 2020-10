Inbrekers stelen fiets uit tuinhuis Jef Van Nooten

13 oktober 2020

12u06 3

In de Verlindenstraat in Tongerlo (Westerlo) werd maandag een inbraak vastgesteld in de tuinberging van een woning. Nadat de inbrekers het tuinhuis open hadden gebroken, gingen ze aan de haal met een fiets.