Inbrekers stelen boormachines en fietsen Jef Van Nooten

23 maart 2020

10u04

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een tuinberging aan de Kievitstraat in Westerlo. De bewoners ontdekten zondag dat er boormachines en enkele fietsen uit het tuinhuis waren gestolen. De daders zijn spoorloos.