Inbrekers stelen beveiligingscamera Jef Van Nooten

17 juni 2020

Dieven zijn aan Witte Gracht in Westerlo binnengedrongen in twee onbewoonde panden. Ze raakten de gebouwen binnen door de achterdeur te forceren. In één pand gingen ze aan de haal met een beveiligingscamera. In het andere pand maakten ze geen buit, maar vernielden ze wel een ruit. De inbraken werden woensdagochtend vastgesteld.