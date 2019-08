Inbrekers krijgen poort niet uit hengsels Jef Van Nooten

In de Tongerlostraat in Oevel (Westerlo) werd dinsdagnamiddag een inbraakpoging vastgesteld. De bewoners merkten dat er aan een toegangspoort aan de zijkant van de woning was geprutst. De daders probeerden de poort uit de hengsels te halen. De inbraakpoging dateert wellicht van de nacht voordien. Mogelijk slaagden de daders niet in hun opzet, omdat ze werden opgeschrikt door de bewoner die vroeg naar zijn werk vertrok.