Inbrekers bezoeken bedrijf aan Industrieweg

03 maart 2020

Een bedrijf aan de Industrieweg in Heultje (Westerlo) heeft inbrekers over de vloer gekregen. Maandagavond rond 21.30 uur bleek dat een bestelwagen op de bedrijfssite was open gebroken. De daders stalen werkmateriaal uit het voertuig. Ook het bedrijfsgebouw zelf vertoonde braaksporen, maar hier zijn de dieven niet binnengeraakt.