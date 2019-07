Inbreker in winkel wordt betrapt en vlucht weg Wouter Demuynck

12 juli 2019

In de Hotelstraat in Westerlo is donderdag om 14.15 uur een inbraakpoging geweest in een winkel. De verdachte probeerde aan de achterkant een raam te forceren en werd daarbij betrapt door een winkelbediende. Hij sloeg op de vlucht.