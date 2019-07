Inbraak in woning mislukt Wouter Demuynck

10 juli 2019

12u16 2

In Westerlo is in de nacht van maandag op dinsdag een inbraakpoging vastgesteld op Heieinde. De dader(s) probeerden een deur en een raam open te breken aan de achterzijde van de woning, maar geraakten niet binnen.