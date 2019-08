Iemand nog plaats voor 300.000 boeken? Zaakvoerder boekenwinkel stopt ermee na 30 jaar Toon Verheijen

20u49 84 Westerlo Jan Herbots, eigenaar van boekenwinkeltje ’t Profijtelijk Boeksken in Westerlo, houdt het op het einde van het jaar voor bekeken. Een klein deel van z’n immense collectie neemt hij mee naar zijn nieuwe woonplaats in Spanje, maar voor de overige bijna 300.000 exemplaren zoekt hij nog kopers. “Met spijt in hart, maar aan alles komt ooit een einde. En ik ben er nog altijd van overtuigd: voor elke boek is er wel een liefhebber te vinden.”

Hij was een prille dertiger toen hij in 1997 zijn winkel ’t Profijtelijk Boeksken opende in Westerlo, maar eigenlijk is hij al van kindsbeen af een boekenliefhebber. Een microbe die hij erfde van zijn ouders want die hadden destijds een boekenwinkel in Olmen. Hij was nog maar net 18 of hij verkocht al zijn eerste tweedehands boeken. Toen hij startte in 1997 met zijn eerste echte winkel, had hij zo’n 50.000 boeken in voorraad. Ondertussen zijn er dat zo’n 300.000 geworden. Gewone leesboeken, oude kranten, informatieve boeken, maar ook héél oude boeken die je gerust antiek mag noemen. Maar voor het boekenparadijs is stilaan het einde in zicht. “Toen we de loods bouwden in de Ambachtstraat was dat op groei gekocht”, vertelt Jan Herbots. “We zouden er tot 800.000 boeken kunnen neerzetten. Zoveel zijn het er uiteindelijk niet geworden, maar 300.000 of iets meer is toch ook niet onaardig (lacht). Hoe we dat aantal hebben verzameld ? Opkopen en blijven opkopen.”

Ondertussen is het pand in de Ambachstraat verkocht. “Eigenlijk had ik helemaal niet de intentie om te stoppen”, vertelt Jan. “Maar het is allemaal combinatie van factoren geworden. Meer dan dertig jaar met boeken sleuren, heeft zijn tol geëist. Artrose, astma. Samen met mijn vrouw zijn we ondertussen al naar Spanje verhuisd en dat is mijn gezondheid wel ten goede gekomen, maar een boekenzaak runnen op bijna tweeduizend kilometer afstand is niet gemakkelijk. Daarom besloten we het pand te verkopen. Mijn buurman hier kan dan uitbreiden. En opvolging had ik toch niet, want de kinderen zagen het niet meteen zitten om de boekenzaak over te nemen.”

Maar dan zit je daar met 300.000 boeken. “Een hele lading neem ik nog mee naar Spanje hoor, want helemaal loslaten kan ik het niet. Online ga ik boeken blijven verkopen, maar ik kan ze onmogelijk allemaal meenemen. Daarom starten we nu met de uitverkoop. Voor de liefhebbers: wie 50 boeken koopt, krijgt meteen 80 procent korting. Daar hou ik niets mee over, maar ik weet dat ik er boekenliefhebbers nog een plezier mee kan doen. En ik kan het beter zo doen, want wat ik voor december niet heb verkocht zal helaas toch op de papiercontainer moeten. Al hoop ik voor heel wat boeken toch nog een koper te vinden. Want ik ben ervan overtuigd: bij elk boek past een eigenaar.”

Meer info op http://www.boekzoeker.be