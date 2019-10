Horeca Antwerpen & Limburg blaast vijftig kaarsjes uit Toon Verheijen

14 oktober 2019

19u58 8

Groot feest voor Horeca Antwerpen en Horeca Limburg. De twee afdelingen maken deel uit van Horeca Vlaanderen, maar zijn een van de eerste afdelingen die werden opgericht. Alle aangesloten leden kwamen samen in Westerlo om samen het glas te heffen en niets achter de toog van hun eigen zaak te staan. Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca en verdedigt de belangen van haar sector en ondernemers. Via netwerkevents, infosessies, opleidingen en workshops brengt Horeca Vlaanderen ondernemers samen om hen de kans te bieden zich verder te professionaliseren.