Hoog Heultje en Gravin de Merodestraat krijgen afgescheiden fietspad Wouter Demuynck

24 juni 2020

17u11 0 Westerlo Het gemeentebestuur van Westerlo wil een nieuw afgescheiden fietspad aanleggen in de straten Hoog Heultje en Gravin de Merodestraat in Heultje.De gemeente zal nu een ontwerper aanstellen.

De fietspaden langs Hoog Heultje en Gravin de Merodestraat maken deel uit van de Bovenlokale Fietsroutenetwerken. Dat betekent dat ze bij heraanleg bijna volledig gesubsidieerd worden door het provinciebestuur.

Kapotte goten

“Het is de bedoeling dat er een afgescheiden fietspad in asfalt komt. Ook de kapotte goten en de vele scheve en soms versleten bomen worden aangepakt”, zegt schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V). “Dat maakt allemaal deel uit van één groot plan om de fietsveiligheid te optimaliseren. Als dan binnen afzienbare tijd ook het fietspad langs de August Cannaertsstraat heraangelegd zal zijn, zijn alle fietspaden langs de invalswegen rond Heultje veilig en comfortabel.”

Inspraakvergaderingen

Nu de gemeenteraad het dossier heeft goedgekeurd, zal er een ontwerper aangeduid worden die dit jaar nog aan de slag kan. Zodra de eerste ontwerpschetsen op tafel liggen, zullen de bewoners uitgenodigd worden voor de eerste info- en inspraakvergaderingen.

In Westerlo moeten nog meer fietspaden heraangelegd worden. Het bestuur wil de fietspaden in Geneinde en Guldensporenlaan aanpakken en dit jaar zal er nog gewerkt worden aan het fietspad in de Jaak Lemmenslaan.