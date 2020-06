Hilde start in volle coronatijd als nieuwe directeur van Het Leerlabo: “Daltononderwijs werkt, dat heeft corona ons geleerd” Wouter Demuynck

18 juni 2020

14u57 0 Westerlo Hilde Raets is sinds 1 juni de nieuwe directeur van Daltonatheneum Het Leerlabo in Westerlo. Als vuurdoop kan dat tellen, van start gaan in volle coronatijd.

Daltonatheneum Het Leerlabo was sinds eind maart op zoek naar een nieuwe directie. In coronatijden leek de zoektocht naar een opvolger geen evidentie, maar eind mei verscheen er dan toch witte rook. Op 1 juni is Hilde Raets begonnen als directeur. Zij is orthopedagoge en heeft ervaring binnen het hoger en het buitengewoon onderwijs.

“Ik geloof dat je via positief leiderschap het best samen school kan maken. Ik denk dan aan het schoolteam, maar ook aan de leerlingen en de ouders. Ik ben dan ook blij met de slogan van Het Leerlabo: samen school maken.”

Daltonvisie

Hilde Raets maakte bewust de overstap naar het daltononderwijs. “Binnen de daltonvisie werken we rond verantwoordelijkheid, samenwerken en vrijheid met pubers. Dat is een uitdaging, maar zeker noodzakelijk in onze huidige maatschappij. En het werkt, dat heeft corona ons alvast geleerd. We zijn er van overtuigd dat meer dan 85 procent van onze leerlingen 85 procent van de opdrachten goed heeft vervuld. Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen met de leerkracht als coach zitten namelijk in ons dalton-DNA.”

Trots

In Het Leerlabo komen intussen alle leerlingen weer op school op beperkte, maar vaste lesdagen. “Ik kan niet anders dan erg trots zijn op het schoolteam. Zij hebben dit schitterend georganiseerd. Dat geeft mij de mogelijkheid om mij op de toekomst te concentreren. Ik zou graag onze troeven nog versterken. Daarnaast heeft elke school wel werkpunten. Daar wil ik graag snel zicht op krijgen zodat we daar deze zomer al mee aan de slag kunnen.”