Herstellingswerken aan 11 zijstraten van Olenseweg: drie à vier werkzones telkens twee dagen afgesloten Wouter Demuynck

01 juni 2020

16u43 0 Westerlo Van dinsdag 2 tot vrijdag 5 juni voert de Vlaamse overheid herstellingswerken uit aan elf aansluitingen van kleinere zijstraten op de Olenseweg in Westerlo. De werkzones zijn per drie of vier beurtelings telkens twee dagen afgesloten.

In de richting van Olen worden de aansluitingen van Klaverstraat, Schobbroek, Leemstraat en Truchelven met Olenseweg vernieuwd. In de richting van Zoerle-Parwijs (Westerlo) gaat het om de aansluitingen van Britselaan, Populierenstraat, Bochtestraat, Trapstraat, Slachterijstraat, Putstraat en Den Ast met Olenseweg. In de meeste gevallen vervangt de aannemer er asfalt, klinkers en boordstenen.

Voor fietsers op de Olenseweg betekent dit dat het fietspad onderbroken is en dat ze een omleiding moeten volgen. Voor automobilisten betekent het dat er verkeerslichten op de Olenseweg staan ter hoogte van de werkzaamheden. Autoverkeer uit de zijstraten aan de werfzone kan niet door. Ook zij moeten een korte omleiding volgen.