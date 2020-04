Heropstart productie bij DAF Trucks uitgesteld tot na de Paasvakantie Jurgen Geyselings

04 april 2020

09u49 0 Westerlo De opstart van de DAF fabriek in Westerlo werd vrijdag uitgesteld tot minstens na de Paasvakantie. In een deel van de fabriek wordt de komende week getest of een eventuele beperkte opstart reeds vroeger kan plaatsvinden.

Sinds woensdag 18 maart ligt de productie van cabines en assen in de DAF-fabrieken te Westerlo stil wegens de corona-maatregelen. De oorspronkelijke planning om de ganse fabriek terug op te starten werd vastgelegd op maandag 6 april. Vrijdagochtend vond er opnieuw overleg plaats tussen vakbonden en directie en werd besloten dat de heropstart ten vroegste op maandag 20 april kan plaatsvinden.

Goed informeren

“Er zijn concrete afspraken gemaakt over de stappen die we gaan nemen om eventuele ongerustheid bij medewerkers weg te nemen”, laat Marc Beets, managing director van de assen- en cabinefabriek weten aan de DAF-medewerkers. “De vakbonden hebben ons op het hart gedrukt goed naar de medewerkers te luisteren en dat doen we. Goed informeren is het sleutelwoord!”

“Het belangrijkste van alles is dat we naar elkaar luisteren. Die boodschap hebben ook de bonden ons duidelijk meegegeven”, stelt Marc Beets. “En natuurlijk begrijpen we de ongerustheid. Aan ons de taak om die ongerustheid weg te nemen door goed te informeren. Ik ben er blij mee dat de bonden ons hierbij zo fantastisch helpen en meedenken en dat we samen optrekken.”

Vroegere opstart?

“We hebben vast kunnen stellen dat er redelijk wat inspanningen gedaan zijn om de veilige afstand van anderhalve meter te kunnen respecteren, net als de nodige ontsmettingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld”, weet hoofdafgevaardigde van ACV Davy Baelus. “We hebben afgesproken om volgende week donderdag met het voltallig comité veiligheid bijeen te zitten om te zien wat er nog kan of moet gebeuren om een proef voor eventuele vroegere, weliswaar beperkte opstart te kunnen laten doorgaan. Dit zal slechts in een deel van de fabriek plaatsvinden, de trimming. De andere afdelingen op DAF zullen ten vroegste op maandag 20 april opgestart worden.”