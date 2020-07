Guylian (23) opent cocktailbar in voormalig notariaat in Westerlo: “Bijna het hele menu bestaat uit eigen creaties” Wouter Demuynck

17 juli 2020

19u46 0 Westerlo De 23-jarige Guylian Menten heeft het voormalige notariaat in de Boerenkrijglaan in Westerlo omgevormd tot een cocktailbar, met de toepasselijke naam Le Notariat. In zijn eerste zaak wil Guylian de nodige ervaring opdoen, want over enkele jaren opent hij een Frans-moderne bistro in het achterliggende poortgebouw van de oude rijkswachtkazerne in het centrum.

In zijn nog jonge carrière heeft Guylian Menten, zelf ook uit Westerlo afkomstig, toch al wel wat watertjes doorzwommen. De jongeman studeerde af aan Hotelschool Spermalie in Brugge en deed van zijn 15de tot zijn 18de vakantiewerk als barman bij Mescolare, de foodbar van het Westelse gerenommeerde restaurant Diverso.

Ervaring in gerenommeerde restaurants

Nadien was hij in Mescolare ook enkele jaren aan de slag als verantwoordelijke van de bar, waarna hij de overstap maakte naar een andere bekende horecazaak in Westerlo: sterrenrestaurant Colette. “Daar heb ik enkele maanden in de zaal gewerkt maar toen zag ik een vacature voor The Pharmacy, de cocktailbar met vestigingen in Antwerpen en Knokke, verschijnen. Ze hebben me aangenomen en daar ben ik vrij hard getraind wat verfijningen en smaakconnecties in de dranken betreft”, doet Guylian zijn verhaal.

“Ik ben echter teruggekeerd naar Colette aangezien de vrouw van chef-kok Thijs Vervloet zwanger was. Toen sloeg midden maart echter corona toe en zat ik thuis.” Intussen bood zich evenwel een nieuwe opportuniteit aan. “Mijn ouders zitten in de projectontwikkeling en hadden dit voormalige notariaat gekocht. Mijn vader vroeg mij of ik hier niet iets mee kon doen. Vanaf half maart heb ik dan een businessplan opgesteld, begin april heb ik besloten om ervoor te gaan.”

Dokterspraktijk

Le Notariat opende voor het eerst de deuren op vrijdag 3 juli. Zelf noemt Guylian zijn zaak een friendly neighbourhood bar. “Je hebt hier niet enkel cocktails, maar ook een goed glas wijn, champagne en verschillende soorten bieren. Iedereen is hier welkom, de jeugd is zeker niet mijn enige doelgroep. Ik heb hier al mensen van mijn leeftijd gezien, maar ook al mensen van de leeftijd van mijn ouders en grootouders. De ouderen vonden het tof dat ik een cocktailbar in zo’n oud gebouw had gevestigd. Je komt aan in een klassiek kader en er zijn wel wat oudere elementen zoals de verlichting en de balken, maar de toog en het meubilair maken het dan weer trendy. In elk geval wou ik de identiteit van het gebouw niet verliezen”, aldus Guylian, die vooral eigen creaties op het menu heeft staan.

Geen mojito op het menu

“Buiten drie heb ik alle cocktails zelf bedacht. Iedereen kent de klassiekers, maar er zijn zoveel manieren om een cocktail te maken. Als je zelfs maar één ingrediënt toevoegt, kan je opeens al een heel andere cocktail krijgen. Voor mij moet een goede cocktail vooral mooi in evenwicht zijn. Ik ben een redelijk grote fan van rum, porto, sherry en madeira. De selectie met die dranken is vrij breed. Ook tequila en mezcal kan ik wel smaken. Bekende cocktails zoals mojito staan niet op het menu, maar als iemand dat wil drinken zal ik dat wel met plezier maken.”

Frans-moderne bistro

Cocktailbar Le Notariat geldt in feite als een tijdelijk opstapje, want binnen enkele jaren zal Guylian zijn eigen Frans-moderne bistro met een bargedeelte openen in het achterliggende poortgebouw van de oude rijkswachterkazerne op de Vismarkt, pal in het centrum van Westerlo. In de oude kazerne komen onder andere ook een dokterspraktijk en een ijscozaak.

“Normaal gezien zou de bistro volgend jaar in april openen, maar het project loopt vertraging op. Daarom heb ik besloten om de cocktailbar te openen, dat is al een goede leerschool voor later en dan ben minder ongeduldig voor de opening van de bistro. In de bistro zou de nadruk wel meer op eten liggen, terwijl dat hier op de drankjes ligt. Al zijn er hier ook wel koude gerechten, zoals verschillende soorten Spaanse ham, sardines op olie of chorizo. Dingen die je op vakantie zou eten, zeg maar.”

Tuinterras

In normale omstandigheden is er binnenin plaats voor 45 personen, maar door corona is dat verminderd naar 28. Buiten op het tuinterras is er wel nog plaats voor 40 personen. “De bezetting daar kan eventueel nog verdubbeld worden. Ik heb vrij weinig reclame gemaakt, maar het slaat wel aan bij de mensen. Ik hoop de plek te zijn waar mensen eerst gaan aperitieven alvorens ze gaan eten bij pakweg restaurant Colette of Hotel Geerts, of dat ze daarna nog een cocktail komen drinken.

Le Notariat is te vinden op Boerenkrijglaan 52 in Westerlo, tegenover Aldi en vlakbij Taverne Den Draaiboom. Op weekdagen, buiten dinsdag en woensdag, is de bar geopend vanaf 17 uur. In het weekend is dat vanaf 15 uur.