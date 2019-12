Groep fietsers valt over kippen: vrouw (57) gewond naar het ziekenhuis Wouter Demuynck

18 december 2019

14u52 10

Dinsdagnamiddag rond 14 uur gebeurde er in Rooiveld in Westerlo een niet zo alledaags ongeval. In die straat zaten in de berm enkele kippen. Toen een groep fietsers voorbij kwam, zijn de kippen in de groep terechtgekomen.

Daardoor kwamen drie van de zes fietsers ten val. Een van hen, een 57-jarige dame uit Westerlo, moest met verwondingen worden overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals.