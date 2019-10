Geysen opent eigen opleidingscentrum: “Als we geen technici vinden, dan maken we ze wel zelf” Wouter Demuynck

23 oktober 2019

18u18 1 Westerlo Het bedrijf Geysen, actief in industrieel onderhoud, uit Westerlo heeft woensdag de deuren geopend van haar eigen opleidingscentrum. Met de Geysen Academy wil het bedrijf het tekort aan technisch geschoolden bijbenen: enerzijds door opleidingen aan te bieden, anderzijds door techniek volop in de kijker te plaatsen.

Geysen zoekt op korte termijn 70 extra werknemers en op langere termijn worden dat er nog meer. In Vlaanderen studeren er dit jaar echter maar 1.400 leerlingen af aan hun middelbare school met het juiste technische diploma, terwijl er 24.000 vacatures voor dergelijke jobs openstaan. Geysen besloot daarop zelf zijn duit in het zakje te doen en investeerde 1 miljoen euro in de bouw van een eigen opleidingscentrum - de Geysen Academy, dat vlak naast het hoofdgebouw in de Snelwegstraat in Westerlo gelegen is.

Opleiding voor 650 onderhoudstechnici

“Als we geen onderhoudstechniekers vinden, dan maken we ze wel zelf”, klinkt het bij Liesbeth Lemmens, marketing manager van Geysen. “Onze eigen technici kregen eerder al opleidingen en hen gaan we ook blijven bijscholen, maar het verloopt nu wel meer gestructureerd. Met de Geysen Academy kunnen we nu ook mensen met een technische basis omscholen tot onderhoudstechnieker en eveneens schoolverlaters een plek geven om praktijkervaring op te doen.” Concreet zullen er in de Geysen Academy het komende jaar 650 onderhoudstechniekers opgeleid en bijgeschoold worden. “We willen dit schooljaar 500 studenten die afzwaaien in een technische richting over de vloer krijgen”, Serge Casier, business development manager van het opleidingscentrum. “Via het avondonderwijs bereiken we een 40-tal leerlingen. En ten slotte passeert ook een 100-tal eigen medewerkers de revue. Volgend jaar trekken we het aanbod verder open. Vanaf dan zijn ook techniekers van externe bedrijven welkom.”

Miniatuurfabriek

De cursisten volgen les in een ‘miniatuurfabriek’, waar alle mogelijke industriële technieken op kleinere schaal zijn nagebootst. “We bouwen opzettelijk storingen in in het proces, zodat medewerkers problemen leren ontdekken en oplossen”, vervolgt Serge Casier. “Het verschil met klassieke technische opleidingen is dat je met het nieuwste materiaal kan werken, dat je je eigen opleidingsprogramma kan samenstellen en dat we de opleidingen constant aanpassen aan de nieuwe trends.” Het opleidingscentrum gaat bovendien verder dan het fysieke gebouw, want de miniatuurfabriek werd ook nagebouwd in een mobiele versie. “Dat laat ons toe om buitenshuis opleidingen te geven. Denk maar aan scholen, bedrijven of beurzen zoals het Techniekfestival of Technoboost”, zegt Liesbeth Lemmens. “Op deze manier willen we het volgende jaar bijkomend een 10.000-tal mensen warm maken voor techniek.”

Samenwerking met scholen

De komende maanden gaat Geysen samenwerkingen op starten met scholen, die dan gebruik mogen maken van de infrastructuur in het opleidingscentrum en de mobiele versie kunnen aanvragen. De eerste partner is het Damiaaninstituut uit Aarschot. “Het is cruciaal dat leerlingen tijdens hun opleiding in aanraking komen met de nieuwste technieken. Natuurlijk is het onbegonnen werk om in elk schoolgebouw een hypermoderne installatie te voorzien”, zegt Elke Peeters van het Damiaaninstituut.

Zo’n 70 studenten van het Damiaaninstituut zullen bij Geysen een opleiding volgen. Yentl Hendrickx is een van hen. “Mensen denken nog te vaak in clichés over technische jobs. Als technieker werk je heus niet de hele dag in een vuile overall aan een hongerloon. Gelukkig heb ik een oudere broer, die het pad voor mij geëffend heeft. Hij volgde een technische richting en volgt op dit moment een masteropleiding informatica. Dat toont aan wat ik eigenlijk al langer wist: vandaag de dag zijn er voor technisch geschoolde jongeren heel wat leuke, uitdagende jobs met groeipotentieel.”