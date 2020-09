Geneinde twee maanden afgesloten voor werken aan riolering Wouter Demuynck

21 september 2020

15u42 0 Westerlo Vanaf woensdag 23 september wordt Geneinde, ter hoogte van Jagersweg in Tongerlo (Westerlo), zo’n twee maanden afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het kruispunt wordt opgebroken aangezien Aquafin eronder aan de riolering moet werken. Eind november zou het kruispunt weer opengesteld moeten zijn.

Onder het kruispunt in kwestie bevindt zich een oud pompstation van Aquafin voor het transport van afvalwater. Dat pompstation is echter dringend aan vernieuwing toe. Sinds oktober 2019 werd er daarom op het perceel naast het kruispunt een nieuw pompstation gebouwd.

Geen verkeersplateau meer

“Het oude pompstation onder het kruispunt moet nu uit dienst gehaald worden. Eerst moeten de bestaande nutsleidingen ter hoogte van het kruispunt verplaatst worden. Die aanpassingswerken duren ongeveer twee weken”, vertelt vertelt Toon Vleeschouwers, projectmanager bij Aquafin.

“Vervolgens kunnen we vanaf begin oktober de riolering aanpassen en aansluiten op het nieuwe pompstation. Na de werken wordt de rijweg heraangelegd. De gemeente besliste om het verkeersplateau weg te halen omdat het vooral voor hinder en niet voor meer verkeersveiligheid zorgde. De klinkers worden daarom vervangen door asfalt.”

Omleidingen

De werken gaan op woensdag 23 september van start en zullen vermoedelijk tot eind november duren. In die periode is het kruispunt Geneinde-Jagersweg volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleiding voor het autoverkeer loopt via Zoerle-Parwijs, Asberg en Westerlo. Er wordt gevraagd om de woonwijken en vele veldwegen in de buurt niet te gebruiken als sluipwegen. Voor zwaar verkeer is er een omleiding langs de Olenseweg naar Herselt en de N19 naar Westerlo. Voor de fietsers is er een tijdelijk fietspad langs het voetbalveld achter de huizen in Geneinde.

