Gemeentelijke fase van rampenplan na zes dagen stopgezet Wouter Demuynck

11 december 2019

13u34 0 Westerlo Burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) heeft woensdagvoormiddag om 10 uur de gemeentelijke fase van het rampenplan in Westerlo stopgezet. Dat werd in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 december afgekondigd na een lek in een pijpleiding met ethyleen.

Snuffelhonden hadden die nacht bij een controle ethyleen geroken boven een ondergrondse pijpleiding in de Nijverheidsstraat in Oevel. De leiding moest daarom leeggemaakt worden, wat gebeurde met gecontroleerde verbrandingen van het ethyleen bij het bedrijf Ineos in Geel en aan de sluis van Viersel in Zandhoven.

Graafwerken

De pijpleiding bevat nu geen ethyleen meer en zo kan er op een veilige manier gestart worden met het onderzoek en de herstelling. “Daarvoor zijn graafwerken nodig ter hoogte van het vermoedelijke lek. De beheerder van de pijpleiding doet die graafwerken. Ze hanteren daarvoor de eigen veiligheidsvoorschriften en een stappenplan dat de afgelopen dagen afgesproken is met de veiligheidsdiensten”, klinkt het bij de gemeente.