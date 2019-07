Gemeente werkt waarderingssysteem voor mantelzorgers uit Wouter Demuynck

01 juli 2019

19u33 1

Op de OCMW-raad van eind juni pleitte raadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo) voor de invoering van een mantelzorgpremie voor mensen die hulpbehoevenden uit hun omgeving geregeld zonder vergoeding verzorgen. “Mantelzorgers vormen een onmisbare schakel om mensen langer thuis te kunnen laten wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. De mantelzorgpremie is een deel van de waardering voor de inzet van de mantelzorger, naast andere instrumenten en initiatieven”, klonk zijn betoog.

Schepen van Sociale Zaken Paul Helsen (CD&V) gaf aan dat er gewerkt wordt aan een mantelzorgbeleid met waarderingssysteem. “Of dat met een premie is, zal de toekomst uitwijzen. In het najaar hoop ik te kunnen zeggen hoe we die waardering kunnen uiten. Er spelen echter ook andere zaken mee. Zo is bijvoorbeeld tijdelijke opvang voor de zorgbehoevenden ook belangrijk, zodat de mantelzorgen even kan rusten.”