Exclusief voor abonnees Gemeente stelt meerjarenplan voor: veiliger fietsen in Heultje, ontmoetingscentrum voor de jeugd en cheques voor mantelzorgers Wouter Demuynck

19 november 2019

17u17 0 Westerlo Het gemeentebestuur van Westerlo gaat de komende jaren fors investeren in de aanleg van nieuwe fietspaden. Vooral het centrum van Heultje krijgt een heuse make-over die de fietsveiligheid ten goede moet komen. Ook een jeugdontmoetingscentrum moet er deze legislatuur nog komen. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad.

De verkeersveiligheid in Heultjedorp is al langer een gespreksonderwerp in de gemeente. Er passeert veel vrachtverkeer dat naar het industriepark in Hulshout rijdt, maar tegelijkertijd fietsen er ook heel wat schoolgaande kinderen. Voor de heraanleg van Heultjedorp en de aansluitende Gevaertlaan voorziet het gemeentebestuur nu 1,5 miljoen euro in het meerjarenplan. Dat bedrag zal geïnvesteerd worden in veilige fietsverbindingen, fietsoversteekplaatsen, een nieuw wegdek en nieuwe fietspaden.

