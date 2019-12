Gemeente plaatst 24 led-borden om bestuurders op snelheid te wijzen Wouter Demuynck

16 december 2019

17u18 8 Westerlo Deze week plaatst de gemeente Westerlo 24 ledborden in 11 straten. De oplichtende waarschuwingsborden, die op zonne-energie werken, wijzen bestuurders op hun snelheid en zullen er permanent blijven staan.

De zogenaamde snelheidsinformatie- en waarschuwingsborden wijzen de autobestuurders voortdurend op hun snelheid en ze kondigen ook gevaarlijke bochten of oversteken aan. “Overdreven snelheid is de klacht die ik als schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid veruit het meeste krijg. Zulke borden blijven een maatregel die goed opvalt in het straatbeeld”, zegt schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V).

Topprioriteit

“Onze gemeente zo verkeersveilig mogelijk maken en houden is een topprioriteit. In 2019 hebben we al twaalf buurt- en dorpsvergaderingen gehouden rond een plaatselijk mobiliteitsprobleem, want ik wil dat de mensen zelf mee nadenken over een mogelijke oplossing. Meestal kom je dan tot een consensus, maar soms komen de bewoners er zelf niet uit en moet je verder zoeken.” In het meerjarenplan heeft het bestuur 300.000 euro vrijgemaakt voor de led-borden. “Volgend voorjaar zullen er nog eens zoveel in onze gemeente worden geplaatst. Deze borden zijn natuurlijk niet de enige maatregel. De volgende jaren gaan we verschillende maatregelen blijven nemen om de veiligheid in onze Westelse straten te verhogen. En dat zullen onze bewoners in het straatbeeld zeker merken.”