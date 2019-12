Gemeente Olen en Tongelsbos bouwen samen 200 vogelhuisjes: “Zo bestrijden we de processierups” Wouter Demuynck

19 december 2019

15u52 2 Westerlo Het gemeentebestuur van Olen en Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), hebben de handen in elkaar geslagen voor de bouw van een tweehonderdtal vogelhuisjes. De gemeente levert het hout aan de school, waarna de leerlingen van het vierde middelbaar werkplaatsschrijnwerker het materiaal op maat zagen.

Ieder jaar krijgt het gemeentebestuur de opdracht om bouwpakketten voor vogelhuisjes aan te leveren aan basisschool de Kriebel en vzw Keizer Karel. Medewerkers van de Technische Dienstverlening zagen het hout op maat, waarna kinderen het tijdens skivakanties van de gemeenteschool en activiteiten van de vzw aan elkaar timmeren tot nestkasten als knutselactiviteit. Vervolgens nemen ze hun werkje mee naar huis om het daar in de tuin op te hangen.

Processierups

In 2020 heeft de gemeente nog meer bouwpakketten nodig voor nestkasten, meer bepaald een tweehonderdtal. “Dat komt omdat we ook zelf vogelhuisjes gaan ophangen in processierupsgevoelige gebieden in Olen. Net zoals vele andere gemeenten kregen we immers het afgelopen jaar af te rekenen met heel wat processierupsen. Inmiddels hebben heel wat studies aangetoond dat diverse meessoorten deze rupsen wel lusten en een belangrijke partner zijn in de bestrijding van de eikenprocessierups. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen willen we nu mezen en andere kleine vogels naar deze voedingsrijke locaties lokken en zo de overlast verminderen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Ideale leerschool

De nood aan meer vogelhuisjes brengt natuurlijk ook extra werk met zich mee. Daarom ging de gemeente op zoek naar een mogelijke samenwerking met een technische school. Zo kwam het uit bij Tongelsbos, een school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo). “Wij staan altijd open voor samenwerkingsinitiatieven met bedrijven of gemeenten”, vertelt Wouter Rens, Technisch Coördinator Adviseur van Tongelsbos. “Projecten zoals deze worden door onze leerlingen en leerkrachten positief onthaald. Ze zorgen voor extra motivatie en vormen de ideale leerschool vooraleer onze leerlingen werkplaatsschrijnwerk van het vierde jaar later dit schooljaar voor het eerst op stage gaan.”

Intussen heeft Tongelsbos de eerste bouwpakketten klaar en kwam het gemeentebestuur de eerste pakketjes ophalen. Een deel wordt door medewerkers van de Technische Dienstverlening in elkaar getimmerd tot vogelhuisjes voor processierupsgevoelige gebieden. Begin 2020 hangt de gemeente de kastjes op de juiste plekken. Enkele maanden later wordt bekeken in hoeverre de vogelhuisjes bewoond worden.