Gemeente koopt gronden van SV Victoria Wouter Demuynck

18 september 2019

22u28 2 Westerlo De gemeenteraad van Westerlo keurde maandag de aankoop van de voetbalvelden van SV Victoria in Geneinde in Tongerlo goed. De gemeente koopt de gronden van eigenaar vzw Ondersteuning van Vlaamse Niet-Professionele Voetbalsport (O.V.N.P.V.) voor 226.000 euro.

Vroeger werden de terreinen gebruikt door de plaatselijke voetbalclub SV Victoria, maar die club bestaat inmiddels niet meer. Daarom doet de vzw O.V.N.P.V. de gronden van de hand. De terreinen worden momenteel al gehuurd en gebruikt door KFC Tongerlo. Het is de bedoeling dat KFC Tongerlo de accommodatie verder in gebruik blijft nemen, maar ook een ruimer gebruik is mogelijk.

De gemeente is ook al eigenaar van de gronden ernaast, die in erfpacht gegeven zijn aan de Sint-Norbertusgilde en KFC Tongerlo. Beide verenigingen hebben hun lokalen op de erfpachtgrond opgericht. De toegangsweg naar die grond ligt ook gedeeltelijk op het perceel dat verkocht wordt. Om die redenen vond de gemeente het aangewezen de gronden te kopen.