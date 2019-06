Gemeente gaat European Disability Card invoeren voor personen met een beperking Wouter Demuynck

29 juni 2019

16u17 0 Westerlo De gemeente Westerlo gaat voortaan gebruik maken van de European Disability Card, dat geldt als een bewijs dat een persoon een handicap heeft en waarmee die persoon onder meer in aanmerking komt voor specifieke toegangstarieven. De gemeenteraad keurde het voorstel eind juni goed nadat de N-VA-fractie het voorsteld had gelanceerd.

Op de gemeenteraad van eind mei lanceerde N-VA het voorstel om in Westerlo de European Disability Card te gebruiken en te promoten. De kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Ze komen ermee in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

“In het verleden stonden Westerlonaren met een beperking soms in de koude wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’”, aldus raadslid Katrijn van Riet (N-VA). “Hierdoor liepen die personen met een beperking onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis. Wij hopen dat de OCMW en gemeentelijke diensten de kaart zullen invoeren binnen de eigen dienstverlening en dat ze door de promotie van de kaart het sociale gelaat van onze gemeente laten zien.”

Schepen van Gezondheid Clyde Tai-Apin (CD&V) gaf eind mei aan dat hij meer informatie over de European Disability Card zou opzoeken en het ook zou voorleggen aan de Gezondheidsraad. Die raad gaf een positief advies, waardoor het voorstel eind juni ter goedkeuring lag op de gemeenteraad. Alle raadsleden gingen unaniem akkoord om de European Disability Card in te voeren.