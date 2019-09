Geld en juwelen uit woning gestolen Jef Van Nooten

05 september 2019

In de Zagerijstraat in Westerlo hebben dieven in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een woning. Ze braken een raam aan de achterkant open om binnen te geraken. De daders maakten cash geld en juwelen buit.