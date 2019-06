Geen verbod op kermiskramen met pony’s Wouter Demuynck

03 juni 2019

15u19 3 Westerlo Gemeenteraadslid Marc Gouwkens (Groen) pleitte op de gemeenteraad ervoor om geen vergunningen meer af te leveren aan kermiskramen met pony’s. Schepen van Dierenwelzijn Kelly Verboven (CD&V) vond dat een stap te ver, omdat de reglementering voor zulke kramen al zeer strikt is.

“We willen voorstellen om geen vergunningen meer te geven, zodat de pony’s bespaard blijven van een leven waar ze constant rondjes moeten lopen”, ging Gouwkens van wal. “Onze ervaring leert ons dat de dieren gedurende de ganse kermisperiode ter plaatse en bij verhuis naar een andere plek meer hun vrachtwagen zien dan een weide met fris gras. Ook het lawaai van de kermis en de ongepaste aandacht kunnen we niet beschouwen als diervriendelijk. In Brussel is er al een algemeen verbod en ook enkele Vlaamse en Waalse gemeenten zijn daarin gevolgd. Een verbod kan ook na een overgangsperiode zodat de getroffen kermiskramen voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving.”

Schepen van Dierenwelzijn Kelly Verboven (CD&V) meent dat een verbod niet aan de orde is. “Ook de minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vindt een verbod te streng, omdat het reglement zeer strikt is. De eigenaar in Westerlo vertelt dat er frequent onaangekondigde controles zijn en dat de politie streng toekijkt. De dieren kunnen elke dag in de wei en ook hun gezondheid en de piste worden gecontroleerd. Een verbod lijkt me daarom een stap te ver.”