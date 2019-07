Gauwdief en oplichter tijdens Shopping Days in Westerlo JVN

01 juli 2019

16u09 0

Op de Shopping Days in het centrum van Westerlo is een vrouw het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De dief ontvreemdde haar smartphone. Nog tijdens de braderie werd ook een wisseltruc op het nippertje verijdeld. In één van de handelszaken betaalde een klant met een groot briefje. Toen hij het wisselgeld kreeg, vroeg hij specifiek naar biljetten met bepaalde nummers. De verkoopster kreeg argwaan en zette de transactie stop.