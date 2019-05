Frees- en asfalteringswerken in een tiental straten Wouter Demuynck

23 mei 2019

20u05 0 Westerlo Nog tot woensdag 29 mei zijn er verschillende frees- en asfalteringswerken in Westerlo en de deeldorpen.

Het gaat om de Bovemansstraat, Mollemansstraat, Ketelstraat, Teunsberg en Hoogveld in Oosterwijk, de Hogekant en Zwarte Heide in Tongerlo, Goorakker in Westerlo en de toegangsweg naar de begraafplaats van Oevel. In Het Locht in Heultje, de Schaapstraat en de Schuurveldstraat in Oosterwijk en in de Kleuterstraat in Voortkapel zijn er plaatselijke herstellingen aan de toplaag van het asfalt.

Aannemer Hoogmartens freest de oude asfaltlagen af op donderdag 23 en vrijdag 24 mei. Dat zorgt voor beperkte hinder op het moment dat de machines, vrachtwagens en borstels traag voorbij komen. Na de freeswerken is de straat opnieuw toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Van maandag 27 tot woensdag 29 mei worden de straten een voor een opnieuw geasfalteerd. Er is dan enkele uren geen verkeer mogelijk in de pas geasfalteerde straten. De nieuwe laag moet immers drogen en voertuigen moeten buiten de werkzone gezet worden. De asfalteringswerken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden - bij slecht weer kan men de werken niet uitvoeren.