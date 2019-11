Fluvius neemt straatverlichting over van gemeente Wouter Demuynck

27 november 2019

16u27 2 Westerlo De gemeenteraad besliste maandagavond om de openbare verlichting vanaf 1 januari over te dragen aan Fluvius, de netbeheerder van elektriciteit.

Door die beslissing kan de huidige straatverlichting met klassieke lampen sneller vervangen worden door straatverlichting met energiezuinigere led-lampen.

“Voor Westerlo gaat het over meer dan 5.000 lampen. Die stoten op dit moment 471.000 kilo CO2 per jaar uit. Na de zogenaamde verledding is dat nog 280.000 kilo. Ook de elektriciteitsfactuur van de gemeente daalt hierdoor fors”, klinkt het bij het gemeentebestuur.