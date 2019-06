Fietssuggestiestroken in Goorken en Mechelsestraat Wouter Demuynck

04 juni 2019

13u48 0 Westerlo De straten Goorken tussen Tongerlo en Boerenkrijglaan en de Mechelsestraat tussen Oeveldorp en de Dennenstraat krijgen aan beide kanten van de straat fietssuggestiestroken. De schilderwerken zijn maandag begonnen en duren nog tot vrijdag 14 juni. Later op het jaar worden er ook snelheidsinformatieborden geplaatst.

Goorken is een bochtige straat achter het kasteel van Tongerlo tussen het Trannoyplein en de Boerenkrijglaan. Heel wat schoolkinderen gebruiken de weg als route van en naar school. De nieuwe fietssuggestiestroken sluiten ook aan op de fietspaden in de Boerenkrijglaan. In de Mechelsestraat in Oevel zorgen de fietssuggestiestroken voor de missing link tussen de fietspaden vanaf de Dennenstraat en de fietssuggestiestroken in Oeveldorp.

De werkzaamheden vinden nu al plaats omdat het weer goed is en omdat de aannemer een onverwacht gaatje in zijn agenda had. Oorspronkelijk waren de werkzaamheden in de zomermaanden gepland. Ter hoogte van de mobiele werf dient er rekening te worden gehouden met omleidingen.