Fietser gewond na aanrijding door auto Jef Van Nooten

23 april 2020

19u45 0

Op het kruispunt van Geneinde en Heksenburg in Westerlo is donderdagochtend rond 8.45 uur een fietser aangereden door een auto. De fietser raakte gewond. Het slachtoffer is nar het ziekenhuis in Geel gebracht.