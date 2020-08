Fietser en bromfietser gewond bij twee ongevallen Jef Van Nooten

03 augustus 2020

Een fietser is zaterdagmiddag rond 15 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Merodedreef in Westerlo. Een 30-jarige man uit Heist-op-den-Berg werd er op zijn fiets aangereden door een auto. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 57-jarige autobestuurder bleef ongedeerd.

Mechelsestraat

Een half uur eerder gebeurde ook in de Mechelsestraat in Westerlo een verkeersongeval. Daar werd een 54-jarige bromfietser uit Westerlo aangereden door een wagen. De bromfietser is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De 77-jarige autobestuurder raakte niet gewond.