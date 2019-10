Fietser aangereden door vrachtwagen Jef Van Nooten

04 oktober 2019

Een fietser is donderdag gewond geraakt op het kruispunt van de Van Doornelaan en de Moestoemaat in Oevel (Westerlo). Het slachtoffer, een 50-jarige man uit Diest, werd er aangereden door een lichte vrachtwagen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.