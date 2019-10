Fietser aangereden aan Zoerledorp Jef Van Nooten

28 oktober 2019

Een 59-jarige man is maandagochtend rond 8.50 uur op hey kruispunt van Bergveld met Zoerledorp in Westerlo op zijn fiets aangereden door een auto. De fietser kwam door de aanrijding ten val. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.