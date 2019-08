Fietser (81) lichtgewond na val Wouter Demuynck

27 augustus 2019

In Tongerlodorp in Tongerlo (Westerlo) is maandag om 21.20 uur een fietser ten val gekomen. De 81-jarige man uit Westerlo werd lichtgewond naar het ziekenhuis van Geel gebracht.