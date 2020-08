Fietser (76) zwaargewond na aanrijding bij oversteken Jef Van Nooten

31 augustus 2020

10u53 0

Een 76-jarige man uit Westerlo is tijdens het weekend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Koning Leopoldlaan in Westerlo. De man werd op zijn fiets aangereden tijdens het oversteken van de rijbaan. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Geel gebracht. De 62-jarige autobestuurder uit Dessel bleef ongedeerd.