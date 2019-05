Fietser (16) gewond na schooltijd JVN

21 mei 2019

11u35 9

Een 16-jarige jongen uit Herselt is maandag na schooltijd gewond geraakt in de Dennis Voetsstraat in Westerlo. De jongen werd er rond 16.30 uur op zijn fiets aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde op de parking voor de school. De fietser werd gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.