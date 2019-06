Fietsbieb opent uitleenpunt in Projecthuis De Dreef Wouter Demuynck

27 juni 2019

15u03 0 Westerlo Op zaterdag 29 juni opent ook in Westerlo een uitleenpunt van de Fietsbieb. Vanaf dan kunnen gezinnen met jonge kinderen in Projecthuis De Dreef tegen een lage prijs dagelijks gebruik maken van kinderfietsen.

Ondertussen bestaan er al meer dan dertig uitleenpunten in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen. Leden van de Fietsbieb kunnen voor hun kind tot 12 jaar een jaar lang een fiets lenen. Wie een groter of ander exemplaar wil, kan de geleende fiets een jaar lang inwisselen.

Lid worden kost 20 euro voor één jaar. Wie echter een kinderfiets in redelijke staat aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis fietsbieber. Die fiets wordt volledig in orde gebracht en krijgt snel een nieuw leven. Bij het lenen van een fiets wordt 20 euro waarborg gevraagd.

Op zaterdag 29 juni om 10 uur opent Fietsbieb Westerlo met een uitleenpunt in Projecthuis De Dreef in De Merodedreef 161. Je kan vanaf dan terecht in de Fietsbieb tijdens de maandelijkse openingsmomenten, telkens op de laatste zaterdag van de maand, tussen 9 en 11.30 uur. Bij de start van een Fietsbieb staan steeds meer dan 20 kinderfietsjes te blinken.

De Fietsbieb kan enkele extra vrijwilligers nog goed gebruiken. Het kan dan gaan om het repareren van fietsen, de fietsbieb openhouden of de administratie verzorgen. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan contact opnemen met Kris Van Dael via 0468/50.82.09 en krisvandael@telenet.be.