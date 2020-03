Fabriek van DAF Trucks gaat dag

vroeger dicht Wouter Demuynck

18 maart 2020

12u20 10 Westerlo De fabriek van DAF Trucks in Oevel (Westerlo) is woensdagmiddag om 12 uur al gesloten in plaats van donderdagavond. Enkel belangrijke activiteiten zoals het verzenden en laden en lossen van vrachtwagens vinden nog tijdelijk plaats.

Dinsdagmiddag besloten de vakbonden en directie van vrachtwagenbouwer DAF Trucks om alle productieactiviteiten vanaf donderdagavond om 22 uur stil te leggen wegens het coronavirus. Dat is nu dus vervroegd naar woensdagmiddag om 12 uur. Alle medewerkers die op dat moment aan de slag waren, worden wel voor hun volledige shift betaald.

Verantwoordelijkheid nemen

“We beseffen dat dit een ingrijpende beslissing is, maar het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen”, klinkt het in een mededeling. “We moeten samen het hoofd bieden aan deze ongeziene crisis, alsook dienen we ons voor te bereiden op de toekomst na corona. Volg de maatregelen op die ons allen opgelegd zijn door de regering daarom zonder discussie.”